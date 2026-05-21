CHP’li Polat’tan ‘mutlak butlan’ sonrası ilk açıklama: Kılıçdaroğlu en doğru zamanda konuşacak

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin CHP kurultay davasında verdiği kararın ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kılıçdaroğlu’nun evinin önünde basın açıklamasında bulundu.

"Kararın sükunetle karşılanmasını bekliyoruz"

Polat, kararın sakinlikle karşılanması gerektiğini belirterek, “Herkesin bu kararı sükunetle karşılamalarını bekliyoruz. Yargının kararıyla birlikte tekrar göreve dönen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hepimizin bildiği, hepimizin üzerinde emeği olan bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesinde görev yapıyor. 13 yıllık genel başkanımızdır” ifadelerini kullandı.

“Küskünlük olmadan kenetleneceğiz”

CHP’de birlik mesajı veren Polat, Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya paylaşımına da işaret ederek, “Onun tweetinde de söylediği gibi hep beraber kucaklaşarak partide küskünlük olmadan birbirimizle kenetlenerek iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bundan sonraki süreçte daha fazla siyaset üreteceğini savunan Polat, “Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin sorunlarına, bölgemizdeki sorunlarına eğilen, daha fazla siyaset üreten bir parti haline dönecektir” diye konuştu.

“Partimiz için hayırlı olsun”

Kararın ardından partinin güçlenerek yoluna devam edeceğini dile getiren Polat, “Sonuç itibariyle partimiz için hayırlı olsun. Hep beraber bu sürecin içerisinden güçlenelim” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’na güven çağrısı yapan Polat, “Sayın Kılıçdaroğlu'na partililerimizin, örgütümüzün ve vatandaşlarımızın güvenmesini ve bu durumdan çıkmasını bilecek siyasi lider olduğunu bilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Polat, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün açıklama yapmayacağını ancak “uygun gördüğü en doğru zamanda” kamuoyunu bilgilendireceğini de sözlerine ekledi.