CHP'li Salıcı: Altılı masa dağılmıyor

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Salıcı, ülkede işsizlik, yoksulluk, açlık yaşandığını ifade ederek, hükümetin ekonomi yönetimini eleştirdi.

Türkiye'nin yıllar sonra yeniden bir enflasyon kıskacına girdiğini belirten Salıcı, yıllık enflasyonun TÜİK rakamlarına yüzde 61,14, Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise yüzde 142'nin üzerinde olduğunu hatırlattı.

Ülkede üç ayrı enflasyon olduğunu, bunlardan birini TÜİK'in diğerini Enflasyon Araştırma Grubu'nun açıkladığını söyleyen Salıcı, şöyle devam etti:

"Bir de saraya yakın isimlerin kendi ücretlerini arttırırken esas aldıkları enflasyon var. TÜRGEV Başkanı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'un Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliği huzur hakkı yüzde 190 oranında artırılmış 8 bin 678 liradan 25 bin liraya yükselmiş. Anlaşılan hanımefendinin gelirinin enflasyonun altında ezilmesine gönülleri razı olmamış. Demek ki saray kendisine yakın isimlerin ücretlerini belirlerken farklı bir enflasyon hesabını dikkate alıyor."

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin arttırılması gerektiğini belirten Salıcı, "Dileriz emeklilerin bayram ikramiyesi hesaplanırken de çalışanlara enflasyon farkı ödemesi ödenirken de yandaşlara verilen farklar oranında enflasyon ayarlaması yapılır." diye konuştu.

Salıcı, hükümetin hataları nedeniyle ülkenin her geçen gün daha ağır çıkmaza girdiğini, enflasyonun düşmediğini, gıda, enerji ve ulaşım fiyatlarının sürekli arttığını ifade etti.

Ülkede işsizliğin her geçen gün arttığını, iktidarın bunu inkar ettiğini, milyonlarca gencin gelecek kaygısıyla yaşadığını ileri süren Salıcı, "Bu ülkede isteyen herkesin işi varsa mart ayında İşkur'da kayıtlı işsiz sayısı sadece tek bir ayda 500 bin kişi artarak 3 milyon 635 bin kişiye nasıl ulaşıyor?" diye sordu.

Salıcı, bu yılın ilk 3 ayında 29 bin 360 esnafın artan maliyetler nedeniyle kapısına kilit vurmak zorunda kaldığını, mart ayındaki toplam iflas sayısının son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti.

Bir an önce erken seçim

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarına Man Adası'ndan 15 milyon dolar transfer yapıldığını, vergiden kaçınmak için böyle bir yol izlendiğini belgeleriyle açıkladığını belirten Salıcı, "Şimdi bizim dönüp Erdoğan'a onun söylemiş olduğu sözlerle tekrardan sorma imkanımız ortaya çıktı. 'İspat ettiğin anda cumhurbaşkanlığını bırakacağım' demiştin. Senden gelecek istifa haberini bekliyoruz Sayın Erdoğan." dedi.

'Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz'

Türkiye'de sığınmacı sorunu yaşandığını öne süren Salıcı, hükümetten "Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz? Neye hazırlanıyorsunuz? Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz? Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek neden izin veriyorsunuz?" sorularının yanıtlarını beklediklerini söyledi.

Salıcı, "Türkiye'de işsizliğin, açlığın, yönetim krizinin panzehiri bir an önce yapılacak bir erken seçimdir. Bir an önce erken seçim için sandığın kurulması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Altılı masa yerinde duruyor

Salıcı, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanlığı için 'AK Parti iktidarında sorumluluğa ortak olmamış biri' şartının Sayın Davutoğlu'nu rahatsız ettiği iddiası var. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da dün akşam Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu aradığı iddia ediliyor. Görüşme doğruysa içeriğine yönelik bilgi alabilir miyiz?" sorusuna Salıcı, "Sayın Genel Başkanımızın Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Davutoğlu'nu aradığı doğrudur. Ama bu rutin bir görüşmedir. Sık sık altılı masa etrafındaki liderler bir araya gelirler, konuları görüşürler, birbirleriyle telefon trafiği de yaparlar. Dolayısıyla bunda yadırganacak ekstra bir önem atfedilecek bir durum yoktur." yanıtını verdi.

"Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun 'İttifak içinde ittifak' açıklaması 'Altılı masa dağılıyor' yorumlarına neden oldu. Sizin bu yorumlara ilişkin değerlendirmeniz var mı?" sorusu üzerine Salıcı, şöyle konuştu:

"Altılı masa dağılmıyor, altılı masa olduğu gibi yerinde duruyor. Güçlü bir şekilde yerinde duruyor. Altılı masanın dağılmasından medet uman bir siyasi iktidar var, bunu biliyoruz. Altılı masayı dağıtmak için elinden gelen bütün imkanları kullanan bir iktidar var. Onun da farkındayız. Ama altılı masa yoluna devam edecek. Dolayısıyla siyasi iktidar ne yaparsa yapsın bu altılı masa hiçbir şey olmadan güçlenerek Türkiye siyasetine damgasını vuracak."

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu sorusu

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nun ardından bu kez de Mansur Yavaş'a övgüler yağdırdı. Akşener'in açıklaması CHP'de nasıl karşılandı?" sorusuna karşılık Salıcı, "Biz belediye başkanlarımızın başka siyasi partilerin genel başkanları tarafından övülmesini memnuniyetle karşılarız. Çünkü biz biliyoruz ki bütün CHP'li belediye başkanları pandemi sürecinde de bugün de ellerinden gelen hizmeti yerine getiriyorlar. Tek dertleri tek amaçları vatandaşa hizmet edebiliyor olmak. Dolayısıyla bunu gören, takdir eden Sayın Akşener ya da Sayın Akşener gibi başka siyasi parti liderleri, başka siyasiler oldukça da bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 'Dink'in tetikçisi hapiste, gerçek katiller bulunamadı' dedi. Hrant Dink suikastinin başından sonuna FETÖ'nün tertibi olması ve mahkeme kararına rağmen Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması FETÖ'yü aklama çabaları olarak yorumlandı. Sizin bu konuya ilişkin görüşünüz nedir?" sorusu üzerine Salıcı, şu cevabı verdi:

"Şimdi tabi meseleyi FETÖ'yü aklama çabası içinde yorumlamak özel bir çaba gerektiriyor. Biliyorsunuz uzun bir dönem AKP'nin iktidarı döneminde iktidarla FETÖ kol kola yürüdüler, aynı menzile yürüyorlardı. Stadyumlardan 'ülkeye dön' çağrıları yapılıyordu. Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye de bir sürü olumsuzluk, siyasi sorun yaşandı. Bunlardan bir tanesi de Hrant Dink'in katledilmesidir. Böyle bir ortamda siyasi iktidarın hiçbir sorumluluğu yok mudur?

Seçim kanununun değiştirilmesi

'Biz kandırıldık' deyince bütün mesele kapanmakta mıdır? AK Parti'nin bu yaşamış olduğumuz süreçte izlemiş olduğu politikalara daha derinlikli bakmalarını ve meseleyi sadece iktidarın içine yerleştirilen, iktidarla beraber büyüyen, iktidarla beraber güçlenen ve palazlanan FETÖ meselesi olarak değil, çok daha geniş bir çerçevede ele almalarını tavsiye ederiz."

Seçim kanununa ilişkin bir soru üzerine Salıcı, şunları kaydetti:

"Seçim Kanunu değişti AK Parti ve MHP üzerinde uzlaştılar bir seçim kanunu parlamentoya getirdiler. Dolayısıyla aslında seçime 1 yıl kala Seçim Kanunu değiştiren, oyunun kuralını değiştiren her siyasi partinin yaşadığı akıbeti onlar da yaşayacaklar. Seçimleri kaybedecekler ama bu akıbetten kaçınmak için ellerinde olan bütün imkanları deniyorlar. Şimdi biz de ana muhalefet partisi olarak bu Seçim Kanunu geçtikten sonra ortaya ne tür bir durum çıkar, bu duruma biz nasıl bir hazırlık yaparız bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz.

Altılı masayı oluşturan diğer siyasi partilerin de bu konularda gerekli çalışmaları yaptıklarını biliyoruz. Günün sonunda bir araya gelinecek siyasi parti liderleri bu konuyla ilgili bir karar verecekler ve onların vermiş olduğu karara uygun şekilde AK Parti ile MHP'nin kurmuş olduğu oyunu boşa çıkaracak bir süreç yaşanacak. Tıpkı 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi tıpkı 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi. Dolayısıyla biz gerekli hazırlıklarımızı yapacağız doğal olarak."