CHP'li Sarıbal: Zeytin alanları daraltılamaz

CHP Bursa Milletvekili Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Adalet Bakanlığı önüne yürüdüklerini, orada adaleti aradıklarını söyledi.

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili süreci hatırlatan Sarıbal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2 yıldır konuyu bildiğini ancak harekete geçmediğini savundu.

TBMM Başkanlığına sunulan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin çarşamba günü ilgili komisyonda görüşüleceğini anımsatan Sarıbal, iktidarın 8. kez "zeytin alanlarının yağmalanması" için kanun teklifi verdiğini öne sürdü.



Sarıbal, şunları kaydetti:

"Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Mart 2022'de gelmişti, Danıştaya dava açıldı ve 24 Nisan 2022'de yönetmelik durduruldu. Gerekçede yönetmeliğin kanuna aykırı olduğu ifade edildi. Şimdi yönetmelik değil kanunla getiriyorlar. Kanun teklifindeki en büyük değişiklik, zeytinlerin taşınması, aktarılması hepsi firmaya aitmiş. Dalga mı geçiyorsunuz? Zeytin alanları daraltılamaz, çok netiz kabul etmiyoruz, kanun teklifine ret oyu vereceğiz. " (AA)