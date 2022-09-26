CHP'li Tanju Özcan'a 1 yıl üyelikten men
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı geçici olarak 1 yıl üyelikten çıkardı.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı geçici olarak 1 yıl üyelikten çıkardı.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararını verdi. Oybirliğiyle alınan kararla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 1 yıl geçici süreyle CHP üyeliğinden çıkarıldı.
Tanju Özcan'ın 16 Mayıs'taki belediye meclisi toplantısında AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri nedeniyle disipline sevki kararlaştırılmıştı.
Özcan'ın aynı toplantıda Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" demişti. Çınar, olayın ardından koruma kararı aldırmıştı.
Özcan, bir süre sonra tedbir kararının kaldırıldığını açıklamış, sosyal medya hesabından, "Evli barklı adamım, dedim diye Bolu 1. Aile Mahkemesi'nce verilen ihtiyat-i tedbir kararı, Bolu 2. Aile Mahkemesi'nce kaldırılmıştır" ifadelerini paylaşmıştı.