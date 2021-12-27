CHP'li Tanju Özcan’dan 2 bin kişiye suç duyurusu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sığınmacılara yönelik açıklamaları ardından kendisine gelen tepkilerin bazılarının küfür ve hakaret içermesi üzerine avukatı aracılığıyla 2 bin kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Binde biri Bolu'dan çıkıyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Özcan, "Küfre varan, şerefe, namusa dokunan hakaretlerle ilgili dava açmasını istedim. Eleştirilere falan değil. O kadar çok eleştiri alıyoruz ki, onlara dava açmadım. Üstelik bunlar troller. Rize'den çıkıyor, Balıkesir'den çıkıyor. Bolu'da yaşayanlar da değil. Binde biri Bolu'dan çıkıyor. Avukatın verdiği bilgiye göre yaklaşık 2 bin kadar kişi tespit edilmiş. Tam sayısını bilmiyorum. Beni 'Davanızdan vazgeçer misiniz?' diye arayanlar oluyor" şeklinde konuştu.