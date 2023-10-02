CHP'li Tanrıkulu'na TSK sözlerinden fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iddiaları nedeniyle Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçu yönünden Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istemişti.

Bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırladığı fezlekeyi, Adalet Bakanlığına göndermişti. Bakanlık da fezlekeyi, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına sunmuştu.

TBMM Başkanlığına iletilen fezleke, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.