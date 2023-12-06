CHP'li Taşcıer hesapladı: Asgari ücret temmuzdan beri 3 bin 837 lira eridi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin tüm ücretlileri etkilediği için herkesin kaderini belirlediğini ifade etti.

Taşcıer, Türkiye'de asgari ücretin norm ücret haline geldiğini belirterek "Özellikle de gençler arasında, ne mezunu olursa olsun, ister kasiyer, ister mühendis, ister öğretmen hemen hemen her biri asgari ücret alıyor." diye konuştu.

Ücretlilerin payı geriledi

Taşcıer, 2003'te 10,7 milyon çalışanın, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 25,24'ünü ücret ödemesi olarak aldığına, bu oranın 2022'de çalışan sayısı 14,4 milyona çıkmasına karşın yüzde 23,96'ya gerilediğine işaret ederek "Çalışan sayısı artmasına rağmen gayrisafi yurt içi hasıla içerisinde emekçilerin ücreti olan pay daralmış durumda. Daha da özetle, emeğini verip karşılığında ücret alan vatandaşlarımız bu ülkenin gelirinden, zenginliğinden daha az pay alıyor ve yoksullaşıyor" dedi.

'21 bin 500 lira olsa da açlık sınırı altında kalacak'

Taşcıer, asgari ücretin en fazla 17 bin 500 lira olacağı iddialarını dile getirerek asgari ücret 21 bin 500 lira olsa dahi temmuz ayında ek bir artış yapılmadığında bu ücretin yıl sonunda yine açlık sınırının altında kalacağını savundu.

3 bin 837 lira eridi

TÜİK'in enflasyon hesabıyla, temmuzda 11 bin 402 lira almaya başlayan asgari ücretlinin alım gücünün 5 ayda 3 bin 837 lira eridiğini ve reel olarak 7 bin 565 liraya düştüğünü belirtti.