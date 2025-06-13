CHP'li Taşkın'ndan İsrail'e sert tepki

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in uluslararası hukuku ve evrensel değerleri hiçe sayarak İran'a saldırı gerçekleştirdiğini anımsattı.

İsrail'in bölgeye istikrarsızlık ve şiddet yağdırmaya devam ettiğini dile getiren Taşkın, "İsrail yönetimi adeta bölgesel bir savaşı tetikleyebilecek bir çılgınlık içerisindedir ifadesini kullandı.

Bunu engelleme gücüne sahip olduğu halde bu gücü kullanmayıp sessiz kalanları tarihin affetmeyeceğini vurgulayan Taşkın, Apartheid rejimine sahip İsrail'in mutlaka Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması ve hak ettikleri cezaları alması gerektiğini söyledi.