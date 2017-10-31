CHP'li Tezcan için soruşturma başlatıldı

31 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla kendisi hakkındaki ifadeleri için CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Ankara Başsavcılığı bu sabah Tezcan için soruşturma başlattı.

Avukat Aydın tarafından yapılan suç duyurusunda Tezcan'ın Tekirdağ'daki bir konuşmasında Erdoğan için "faşist diktatör" ifadesini kullandığı belirtilerek, bu ifadelerin Erdoğan'a yönelik bir kampanyanın parçası olduğu iddia edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda Tezcan'ın ifadelerinin "Cumhurbaşkanına hakaret suçunun" unsurlarını ihtiva ettiği ileri sürüldü.

Tezcan, yine Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle adli kontrol şartı uygulanıp, yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a destek vermek için kente gitmiş ve suç duyurusuna göre burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Ne demiş Süleymanpaşa Belediye Başkanımız; 'Faşist, diktatör' demiş. Kime demiş? AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a demiş. İddia bu. Şimdi Ekrem Başkan bu lafı dedi ya da demedi ben onu bilmem. Ama Tekirdağ meydanında ben söylüyorum, Recep Tayyip Erdoğan faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum, şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından dün akşam yaptığı açıklamada Tezcan'a sert tepki göstererek, "CHP'li Tezcan'ın nefret söylemi, ana muhalefet adına bir utanç vesikasıdır. Bu siyaset değil, milletin iradesine düşmanlıktır. Bu konuda yasal yollara başvurulacaktır" demişti. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da dünkü Bakanlar Kurulu'nun ardından düzenlediği basın toplantısında Tezcan'ın sözlerine "Bu büyük bir edepsizliktir, büyük bir ahlaksızlıktır, büyük bir terbiyesizliktir, büyük bir seviyesizliktir. Büyük bir düşmanlık hissi var. Türkiye'de tek faşist parti CHP'dir. Geçmiş bunun tanığıdır" sözleriyle tepki göstermişti.