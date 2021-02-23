CHP'li Torun: Kongrelerin vaka sayılarına etkisi araştırılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı illerin haftalık koronavirüs vaka sayılarını değerlendirdi.

Geçen haftaki tabloda üçüncü sırada olan Ordu’nun bu hafta Türkiye’nin ilk sırasına yükseldiğini belirterek, şunları söyledi:

“Ordu’da 194 olan vaka sayısı 228’e çıktı. Ülkeyi yönetenlere önce şunu söylemek isterim, vatandaşı suçlayarak sorumluluktan kaçamazsınız. İktidar partisinin tıka basa dolu kongreleri, yeni vakalara davetiye çıkarıyor. 6 gün önce Ordu'da yapılan il kongresi de ‘lebaleb’ dolu salonda yapıldı. Sağlık Bakanı’na soruyoruz, salgın tedbirlerini hiçe sayan bu kongrelerle ilgili söyleyecek tek sözünüz yok mu, iktidarın şov amaçlı kongrelerinin faturası millete çıkıyor. Hiç mi içiniz sızlamıyor?

Sağlık yatırımlarında son sıralarda olan Ordu’yu vaka sayılarında birinci yapmanın utancı size yeter. İktidarın yaptığı bu kongrelerin vaka sayılarına etkisi araştırılmalı, millete hesap verilmelidir. CHP olarak bu sorunlu politikaların peşini asla bırakmayacağız.”