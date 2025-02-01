CHP'li Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı!
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Özkan'ın katıldığı bir televizyon programında "Cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği"ne yönelik açıklamasına ilişkin başlatıldığı kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
"Cezaevinde siyasi suikast olabileceği" açıklanmasında bulunan Tuncay Özkan, cezaevinde olduğu dönemde zehirlendiğini kaydederek, tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı yemekler konusunda uyarmıştı.
Savcılıktan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkan hakkında Sözcü TV'de yayınlanan "Başkent Kulisleri" adlı programda "Cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği"ne ilişkin söylemi nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Söz konusu program hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından da inceleme başlatılmıştı.