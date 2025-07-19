CHP'li Veli Ağbaba'nın iş yerinde yangın paniği

Edinilen bilgiye göre, Malatya-Ankara karayolu üzerinde hırdavat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerinin her tarafını sardı. Binada bulunanlar kendilerini dışarı atarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ailesine ait çıktı

HaberTürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre; Malatya-Ankara karayolu üzerindeki hırdavatçının, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ailesine ait inşaat ve hırdavat malzemelerinin satıldığı iş yeri olduğu belirlendi.

Yangın kontrol altına alındı

Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin koordinasyonunda Orman ve 7. Ana Jet Üssü itfaiye araçlarının yanı sıra Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerine ait su tankerleri ve Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA araçlarıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü iş yerinde büyük çaplı hasar oluştu.