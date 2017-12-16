CHP'li yöneticilerden Soylu eleştirisi

16 Aralık 2017

TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı kurumların 2018 yılı bütçeleri üzerinde CHP milletvekilleri söz aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben "Sen bittin." dediğini aktararak, "Bu dil İçişleri Bakanlığı makamını işgal edecek birine yakışacak bir dil mi? Bu dil üçüncü sınıf mafya babalarının kullandığı bir dil. Bu ağız üçüncü sınıf mafya babası ağzı değil mi? " şeklinde konuştu.

Soylu'nun telaşla sözünün ölçüsünü kaçırdığını söyleyen Tezcan, "Ölçüsüz sözü maharet sananlar birgün kendi sözleriyle tokatlanırlar. Tıpkı Sayın Soylu gibi. 2008'de bakın AK Parti Genel Başkanı için ne diyor; 'Gündüz imamı, gece papazı oynuyor.' Erdoğan için söylediği söz bu. Sayın Bakan, kilisenin papazını söylüyorsun da bu kilisenin zangoçu kim? Zangoçluk görevi sana mı düştü? Kilisenin zangoçu sensen, bir şeyi itiraf edeyim, bu görevi bihakkın yerine getirdiğine hiç şüphe yok ama zangoçlara da gelecek yok, onu bilmende fayda var. " dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, Bülent Tezcan'ın konuşmasına ilişkin, "Hristiyanlıkla ilgili önemli değerleri, hakaret ve ön yargılı itham olarak kullandı. Hristiyan vatandaşı olarak bunu şiddetle kınıyorum ve özür talep ediyorum." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un konuşması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bir insanın geçmişte yaptıkları ve söylediklerinin, sözlerin doğruluğu ve söylediği sözlerin arkasındaki duruşuyla itibar kazandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bir videoda yer aldığını savunduğu ifadelerini okuyan Özkoç, "Savcı Zekeriya Öz için, önce (Yaptığı işlerin doğruluğunu addeden kişi), daha sonra ise (Bu sümsük mü bu davaları yapan?) diyor." ifadelerini kulladı.

CHP'li Özkoç, Soylu'nun "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için önce "Başbakan (Recep Tayyip Erdoğan) rantın babasını getirdi, kendisini padişah olarak görüyor.", daha sonra AK Parti'ye geçme sözünü alınca, "Allah şahittir ki bütün bedenim kan gölüne dönse de Tayyip Erdoğan'ın arkasından ayrılmayacağım." dediğini iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Özel'in konuşması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın, "Bundan sonra CHP'nin açıkladığı belgeler, hiçbir şekilde bizim siyasetimizin gündeminde yer almayacaktır." dediğini, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri ile parti yöneticileri buna uyduğu halde Bakan Soylu'nun uymadığını ileri sürdü.

Yanında getirdiği matruşkayı gösteren Özel, "Bu matruşkanın içi açıldıkça bir tane çıkar, içi açıldıkça bir tane daha çıkar, içi açıldıkça bir tane daha, bir daha, bir daha, bu biter. Bu matruşkalardan, acaba içinden çıkacak son isim, son resim siz olmayasınız sakın." diyerek, matruşkanın içinden çıkardığı Soylu'nun fotoğrafını gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Altay'ın konuşması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Bakan Soylu'ya, "Sayın Bakan, peşin hüküm vermek doğru olmadı. Bir belediye (Ataşehir) için peşinen 'hırsız' demeniz görevi kötüye kullanmanızdır, orada yargı var. Hükmü verecek bakan mı, bakanlık mı, yargı mı? Burada kusur işlediniz." şeklinde seslendi.

"Kandırılmakta çok mahir olan AK Parti'nin bu sefer, kandırılan İçişleri Bakanı Soylu tarafından kandırıldığını" iddia eden Altay, "Sayın Bakan, daha önce AK Parti; FETÖ'yü taşeron olarak kullanarak yaptığı kumpasları şimdi Sayın Bakanı taşeron olarak kullanarak yapmaya devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA