CHP'li Yücel'den 'Terörsüz Türkiye' vurgusu: Süreç şeffaf yürütülmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin İzmir’deki il başkanlığında yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, "Terörsüz Türkiye"nin tüm yurttaşların ortak arzusu olduğunu belirterek, CHP’nin bu süreci desteklediğini ancak sürecin şeffaf yürütülmesi, TBMM’nin çözüm adresi olması ve şehit aileleri ile gazilerin incitilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yücel, partisinin yarın İzmir’de gerçekleştireceği mitinge de İzmirlileri davet etti.

"CHP’li belediyelere soruşturma dalgası"

Yücel, Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanmasının ardından CHP’li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalara dikkat çekti. Esenyurt’tan başlayarak Kartal, Ataşehir, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Beyoğlu ve Beykoz’a uzanan soruşturma dalgasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına kadar ulaştığını ifade eden Yücel, "İnsanın aklına ister istemez şu soru geliyor: 'Akın Gürlek ve ekibi İstanbul Adliyesi'ne atanmadan önce koskoca İstanbul'da cumhuriyet savcısı yok muydu?'" dedi.

İmamoğlu’na yeni soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından savunmasında kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle yeni bir soruşturma açıldığını belirten Yücel, "Neymiş, silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan alınan ifadesinde, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmiş. Siz İmamoğlu'na istediğiniz yaftayı yapıştırıp, akla hayale gelmeyecek ithamlarda bulunacaksınız, o kendini savunmayacak öyle mi?" diyerek tepki gösterdi.

"Yarın Gündoğdu Meydanı’nda olacağız"

Yücel, Samsun, Yozgat, Konya, Mersin ve Van’da yapılan mitinglerin ardından yarın İzmir’de düzenlenecek mitinge katılım çağrısında bulundu. "Yarın Gündoğdu Meydanı’nda olacağız" diyen Yücel, hukuksuzluklara karşı milyonların sesi olacaklarını söyledi.