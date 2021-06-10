CHP'liler KHK'lılarla bir araya geldi: OHAL Komisyonu derhal lağvedilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, İzmir'de, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kanun hükmünde kararname (KHK) ile işinden ihraç edilenlerle bir araya geldi.

Ülke genelinde düzenleme kararı alınan toplantıların ilki İzmir'de yapıldı. Toplantıda konuşan Karaca, "Yurttaşlarımız OHAL Komisyonu kapısında sivil ölüme terk edilmiş durumda. Kendisini yargıdan üstün gören bu komisyon derhal lağvedilmelidir." dedi. Taşkın ise, "Anayasal dayanağı olmayan OHAL Komisyonu ile bugünden itibaren hesaplaşmaya başlamalıyız." diye konuştu.

Toplantı öncesi yapılan basın toplantısında konuşan Gülizar Biçer Karaca şunları söyledi:

"KHK ihraçlı yurttaşlarımızla bir araya gelmek için yollarda olacağız. İlk toplantımızı İzmir'de yapıyoruz. Daha sonra Adana ve İstanbul'a gideceğiz. Bu bir seçim vaadi değil. Yargı bağımsızlığı ve Cumhuriyet'in 100. yılında ülkemizi demokrasi ile taçlandırma adına verilecek bir mücadeledir. OHAL Komisyonu'nda bekleyen 11 bin 500 dosya var. İlk dönemlerde haftada 700 dosya karara bağlanırken, şimdi bu sayı ayda 500. Kalan 11 bin 500 dosya belki iki üç yıl daha sürecek. Yurttaşlarımız OHAL Komisyonu kapısında sivil ölüme terk edilmiş vaziyette bekletilmeye devam edecek gibi görünüyor. Yargıda terör örgütleriyle iltisakı bulunmadığı için beraat kararı verilen, hak ihlaline uğradıkları Anayasa Mahkemesi'nce onaylanmış kişiler OHAL Komisyonu'nda bekletilmemeli. OHAL Komisyonu derhal lağvedilmelidir. Kendini yargıdan üstün gören bir anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir. OHAL Komisyonu'nun verdiği hukuksuz kararların derhal yok sayılması gerekir. Hakkında beraat kararı verilmiş tüm yurttaşlarımızı işlerine iade edeceğiz. Tek bir adamın dünya görüşüne ‘hayır’ diyoruz. Adalet, adil yargılanma, hukukun, demokrasinin iktidar olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz. Milletimiz önüne konan ilk sandıkta bedelini ödetecektir."

"İnsanın düşmanına verebileceği en büyük ceza adalettir"

Kendisinin de bir KHK mağduru olduğunu söyleyen CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Taşkın ise şöyle konuştu:

"Hepimiz bu süreçte demokrasinin ekmek kadar önemli olduğunu kavradık. Demokrasiye susayan on milyonlarca insanın iktidarı değiştireceğine inanıyorum. Üniversiteden atıldığımda şunu söylemiştim: İnsanın düşmanına verebileceği en büyük ceza adalettir. Bakış açıları farklı olan ve zulüm yağdıranlara adaletle yaklaşacağım. Ciddi toplumsal sorunla karşı karşıyayız. Bu sorun görmezden gelerek çözülemez. Çözmek için faal olmak durumundayız. Demokrasi sabırlı karıncaların rejimidir. Dünyada bu tür bir siyasal tasfiye yok. Utanç verici bir şey. Bu konunun az gündeme gelmesi ve az sorgulanması da utanç verici. 130 bin kişi KHK ile işten atıldı. Toplam etki alanı 2 milyonun üzerindedir. Seçim bildirgemizin arkasındayız. OHAL Komisyonu anayasal dayanağı olmayan bir komisyondur. Mahkemelerden yukarıda değildir. Bugünden itibaren hesaplaşmaya başlamalıyız."

"On binlerce insanın ahı AKP'nin üzerindedir"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de "Sorgusuz, sualsiz tutuklama ve cezalandırmaların yaşandığı kara bir dönemdeyiz. Tek adamın, onun gibi düşünmüyor diye hak arayanları yok sayması ile başlayan cadı avı ve intikam süreci hala devam ediyor. KHK ile haksız yere işsiz bırakılan hedef alınan, itibarlarıyla oynanan on binlerce insanın ahı AKP iktidarının üzerindedir." dedi.