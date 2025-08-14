CHP'lilerden Aydın'da 'topuklu' eylem

CHP Aydın İl Başkanlığı, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepki için eylem düzenledi. CHP Efeler İlçe Binası ile Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleşen eylemde partililer, topuklu ayakkabılarla 'Topuklu Efe' lakaplı Çerçioğlu'nu protesto etti.

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, 18 Ağustos Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın'a geleceğini belirterek, "Altı okun izinde onun duruş ve hassasiyetinde bizler yolumuzda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Sıcak havada baygınlık geçirdiler

Eylem esnasında bayılan bir partili kadına alanda görevli doktorlar müdahale ederken, sıcaktan fenalaşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay da makam aracına götürüldü. Bazı CHP'li gençler, yanlarındaki topuklu ayakkabıları Aydın Büyükşehir Belediyesi binasına fırlattı. Olay kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ile büyümeden sonlanırken, belediye güvenlik görevlileri atılan topuklu ayakkabıları toplayarak çöpe attı.