CHP'nin 2028'de adayı kim olacak? Özgür Özel isim vermeden 'mutabakata' işaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde gündemi değerlendirdi.

CHP lideri Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayına tek başına karar vermeyeceğini, adayın en katılımcı şekilde belirleneceğini belirterek "Bu yükü en az 1,5 milyon kişiyle bölüşeceğim" dedi.

Özel, seçimle önce iktidarın değişeceğini, sonra geçiş dönemi olacağını, herkese makam-mevki bulunacağını ifade ederek "O yüzden bu işin içinden büyük bir mutabakat ve büyük bir işbirliği ve güç birliğiyle çıkarız. Sonra Türkiye'yi güçlü bir parlamento ve yürütmeyle yönetmeye başladığımızda, gönlünden yönetmek isteyen herkese makam mevki bulunur." dedi.

Mansur Yavaş aday olacak mı?

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olma olasılığıyla ilgili soru üzerine şu ifadeleri kullandı: "Mansur Bey'in, Türkiye'nin daha iyi yönetilmesine ilişkin bir talebi var. Bu noktada kendisinin de bir iddiası var, bundan daha doğal bir şey olamaz. Mansur Bey'in, bütün CHP'lilerin içinde olduğu karar alma sürecinin sonuçlarına tüm yönleriyle saygılı olacağına inanıyorum. Bu konuda kendi beyanları da var. Parti disiplini konusunda bugüne kadar sukutuhayale uğratacak bir tutumu olmadı."