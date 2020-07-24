CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda 4 aday başkanlık için yarışacak

24 Temmuz 2020

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ertelenen 37. Olağan Kurultayı'nı bu hafta sonu gerçekleştirecek. Kurultayda mevcut genel başkan da dahil 4 aday başkanlık için yarışacak.

Kurultayın daha önce 28-29 Mart'ta yapılacağı duyurulmuş ancak koronavirüs nedeniyle kurultay 25-26 Temmuz'a ertelenmişti.

CHP'nin mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yeniden aday olduğu kurultayda bugüne kadar adaylıklarını açıklayan diğer isimler ise Aytuğ Atıcı, İlhan Cihaner ve Tolga Yarman oldu.

Kurultay'ın ilk gününde yapılacak genel başkanlık seçiminin ardından, ikinci gün ise parti yönetiminde belirleyici olan Merkezi Yönetim Kurulu'nun aralarından seçileceği Parti Meclisi belirlenecek.

İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Kaynak: Reuters