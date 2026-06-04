CHP'nin 38. kurultayına ilişkin dava feragat nedeniyle reddedildi

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, davayı açan tarafın davadan feragat etmesi nedeniyle dosyanın reddine hükmetti.

Dava süreci daha önce farklı bir aşamadan geçmişti. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 11 Eylül 2025 tarihinde aynı konuda devam eden bir dava bulunduğu gerekçesiyle dosyanın usulden reddine karar vermişti. Bunun üzerine davacı taraf adına hareket eden Lütfü Savaş'ın avukatları kararı istinafa taşımıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını hukuki dinlenilme hakkına aykırı bularak kaldırmıştı. İstinaf mahkemesi, mazeret bildiren davacı tarafın yokluğunda hüküm kurulmasını gerekçe göstererek dosyanın yeniden görülmesine karar vermiş, böylece Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği ret kararı ortadan kaldırılmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı davanın reddini talep etti

Dosyanın yeniden görülmeye başlanmasının ardından bugün yapılan duruşmada mahkeme nihai kararını verdi. Duruşmada CHP adına, Özgür Özel döneminde görev yapan avukatlar yerine Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen avukat Kadri Gökhan Sultan hazır bulundu.

Mahkemenin söz vermesi üzerine konuşan Sultan'ın davanın reddini talep ettiği öğrenildi. Bu talep doğrultusunda değerlendirme yapan mahkeme, davacı tarafın davadan feragat ettiğini belirterek CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davanın reddine karar verdi.