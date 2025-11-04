CHP'nin 38. Olağan Kurultay davası ertelendi
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma, 13 Ocak tarihine erteledi.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmada mahkeme, usule ilişkin eksikliklerin giderilmesine ve davayla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun sonuçlanmasının beklenmesine karar verdi.
Haklarında 1 ila 3 yıl hapis cezası ve siyaset yasağı talep edilen sanıklar yönünden yargılama 13 Ocak 2026 tarihine ertelendi.
