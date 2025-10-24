CHP’nin 38. ve 21. Kurultaylarının iptali davası başladı

CHP’nin 2023’te düzenlediği 38. Olağan Kurultay ile 2025’te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptaline ilişkin dava Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Duruşmaya CHP avukatları ve davacı delegelerin temsilcileri katıldı. Mahkeme, daha önce İstanbul İl Kongresi ve bazı ceza dosyalarındaki kararların bu davaya dahil edilmesine karar vermişti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin dava, bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Duruşmaya CHP’nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile davacı konumundaki kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

Mahkemede taraf avukatlarının beyanlarının alınmasıyla duruşma devam ediyor.

Mahkeme önünde yoğun güvenlik önlemi

Duruşma öncesinde CHP parti temsilcileri, delegeler ve davayı takip etmek isteyenler adliye önünde toplandı.

Emniyet ekipleri, hem adliye binasının çevresinde hem de mahkeme salonu önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Davanın geçmişi

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük iddiaları üzerine bir soruşturma başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı kurultay delegeleri, kurultayın iptali istemiyle ayrı ayrı davalar açmış, bu davalar daha sonra Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.

Dava sürecinde erteleme ve yeni belgeler

Mahkeme, 30 Haziran’daki celsede, konuyla ilgili yürüyen ceza davasında verilen görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunu bekleme kararı almış, duruşmayı 8 Eylül’e ertelemişti.

Ancak CHP avukatları, 4-9 Eylül tarihleri arasında partinin kuruluş haftası etkinlikleri olduğunu belirterek yeni bir erteleme talep etmiş, mahkeme de talebi kabul ederek duruşmayı 15 Eylül tarihine bırakmıştı.

Mahkemeden yeni belgeler istendi

Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava ile, CHP İstanbul İl Kongresi’nde delegelere menfaat temin edilerek iradelerin fesada uğratıldığı iddiasına ilişkin Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyaların karar ve gerekçelerinin mevcut davaya kazandırılmasına karar vermişti.

Ayrıca, 21 Eylül’de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultaya ilişkin:

Delege listelerinin birleştirme tutanakları, Seçime katılan, katılmayan, oy kullanan ve kullanmayan delegelerin isim listeleri, İstanbul İl Kongresi’ne ait oy kullanma listeleri mahkemeye gönderilmek üzere istenmişti.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Bugünkü duruşmada taraf beyanlarının ardından mahkemenin, ek belgelerin incelenmesi ve tanık ifadelerinin değerlendirilmesi sürecine geçmesi bekleniyor.

Dava sonucunda, CHP’nin son iki kurultayının hukuki geçerliliği ve parti yönetiminde oluşabilecek olası değişiklikler açısından kritik bir karar verilecek.