CHP'nin A takımı belli oldu! Özgür Özel'in listesi firesiz geçti

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nın üçüncü ve son gününde Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) seçimlerinin sonuçları belli oldu. “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla düzenlenen kurultayda, dün yapılan seçimlerde Özgür Özel, bugüne kadarki en yüksek oy oranıyla dördüncü kez CHP Genel Başkanı seçildi.

Özel’in merakla beklenen anahtar listesi de netleşti. Mevcut MYK ve PM üyelerinin tamamının listeye girdiği görülürken, 32 yeni isim ön plana çıktı. Listede önceki PM’den 12 ismin bulunmaması üzerine yapılan yorumlara yanıt veren Özel, “Basında yazıldığı gibi kimsenin üstü çizilmedi. Arkadaşlarımız yeni dönemde gölge kabinede, politika kurullarında ve partinin diğer organlarında görev alacaklar” dedi.

Kurultayın ilk gününde tüzükte yapılan değişiklikle PM’nin üye sayısı 52’den 70’e, BKSP’nin üye sayısı ise 8’den 10’a çıkarılmıştı. Artan kontenjanlara rağmen PM üyeliği için 145 kişinin aday olması dikkati çekti.

Özel’in listesinde, Demokrat Parti’den istifa ederek CHP’ye katılan İzmir Milletvekili Salih Uzun, DEVA Partisi’nden ayrılıp CHP’ye geçen İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, eski Lefkoşa Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen ve sanatçı Arif Sağ’ın oğlu Tolga Sağ yer aldı. Parti içi muhalefetin güçlü isimlerinden İlhan Cihaner, eski bakan Kemal Derviş’in danışmanı Oya Ünlü Kızıl ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu üyesi Serkan Özcan da anahtar listeye giren dikkat çekici isimler arasında bulundu.