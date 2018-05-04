CHP'nin adayı Muharrem İnce
CHP'nin kapalı grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce ismi için nihai karar verildi.
Kapalı grup toplantısında oy birliğiyle adayın Muharrem İnce olmasına karar verildi.
Günlerdir merak edilen "24 Haziran erken seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusu açıklığa kavuştu.
CHP Grubu, bugün saat 09:30'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda basına kapalı toplandı.
CHP'nin kapalı grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce ismi için nihai karar verildi.
Aday olacağı açıklanan İnce'nin ilk mesajı ise, "Her şey daha güzel olacak" oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını birazdan Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlenecek şölen ile açıklayacak.
CHP'nin cumhurbaşkanı seçim kampanyası ise 13.30'da Birinci Meclis Binası önündeki basın açıklaması ile başlayacak.