CHP'nin boykot sitesine erişim engeli getirildi
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kurduğu 'boykotyap' sitesine mahkeme kararı ile erişim engeli getirildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun 'Yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklu yargılanmasıyla protestolar başlamıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalara karşı boykot çağrısı yapmış ve listenin yazıldığı bir site kurmuştu. Listenin yazıldığı boykotyap sitesine mahkeme kararı ile erişim engeli getirildi.