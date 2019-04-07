CHP'nin Bursa itirazı kabul edilmedi
CHP'nin, tüm oyların tekrar sayılması için İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz kabul edilmedi
Bursa'da CHP'nin tüm oyların yeniden sayılması yönündeki itirazı İl Seçim Kurulunca reddedildi.
İl Seçim Kurulu, yerel seçimlerin ardından CHP'nin itirazı üzerine değerlendirmesini tamamladı.
Heyet, tüm sandıkların yeniden sayılması yönündeki itirazın reddedilmesine karar verdi.
Öte yandan yarından itibaren merkez ilçelerde belediye başkanlarına mazbatalarının verileceği öğrenildi.