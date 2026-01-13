CHP'nin emekli aylığı nöbetine Bakan Işıkhan'dan tepki

CHP’nin emekli aylıklarının 39 bin liraya yükseltilmesi talebiyle başlattığı "Meclis’i terk etmeme" eylemi altıncı gününe girerken, hükümet kanadından sert yanıt geldi.

"Önce borçlarınızı ödeyin"

CHP’nin eylemine ilişkin değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, muhalefete çağrıda bulundu. Işıkhan, “Meclis’te nöbet tutacağınıza önce; emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin, SGK borçlarını ödemeyen belediye başkanlarınızdan hesap sorun” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Meclis’te sürdürdükleri nöbete ilişkin yaptığı açıklamada, "Emeklimizin hakkını hukukunu korumak için buradayız. O hakkı hukuku alana kadar da ayrılmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.