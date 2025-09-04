CHP'nin Esenyurt ve Sarıyer İlçe Kongresi de iptal edildi
CHP Ataşehir İlçe Kongresi'nin iptal kararının ardından Esenyurt ve Sarıyer İlçe Kongresi de iptal edildi.
Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı üzerine CHP Ataşehir İlçe Kongresi’nin yapılamayacağına hükmetmişti.
Bu kararın ardından Esenyurt ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu da tedbir kararları doğrultusunda CHP'nin ilçe kongrelerinin yapılmamasına karar verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karara itiraz edeceklerini duyurdu.
Kaynak: HABER MERKEZİ