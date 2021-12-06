CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım hayatını kaybetti
CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
CHP’de önceki dönem iletişim, tanıtım, basın ve halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen gazeteci Emel Yıldırım, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcı Ali Öztunç, Emel Yıldırım’ın vefatıyla ilgili üzüntülerini dile getirerek ailesine baş sağlığı diledi.
Ali Öztunç, Yıldırım'ın vefatına ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “CHP eski Genel Başkan Yardımcısı, meslektaşım gazeteci Emel Yıldırım’ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Allah rahmet eylesin, Mekanı cennet olsun.” dedi
Özgür Özel de sosyal medya hesabından "Önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız, sevgili ablam Emel Yıldırım'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailesine ve partimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.