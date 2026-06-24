CHP'nin eski milletvekili Orhan Sür hayatını kaybetti
22. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Sür için yarın TBMM'de tören düzenlenecek, cenazesi ise cuma günü Balıkesir'de toprağa verilecek.
CHP'nin 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür, 75 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Sür'ün Ankara'da vefat etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yapılan bilgilendirmeye göre, Orhan Sür için 25 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de TBMM'de tören düzenlenecek.
Törenin ardından Sür'ün naaşı memleketi Balıkesir'e uğurlanacak.
Eski milletvekili için 26 Haziran Cuma günü Balıkesir'deki Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Orhan Sür, daha sonra Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.