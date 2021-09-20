CHP'nin eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

CHP'nin eski milletvekili Şahin Mengü, Ankara'da burun kanaması şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mengü'nün bugün Ankara'da yüksek tansiyona bağlı burun kanaması şikayetiyle kaldırıldığı Kavaklıdere Bayındır Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mengü'nün vefatının ardından siyasiler taziye mesajları yayınladı. Şahin Mengü'nün kızı Gazeteci Nevşin Mengü, "Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağolsun." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Mengü'nün de babası olan Şahin Mengü için siyasilerin sosyal medya hesaplarından yayınladıkları taziye mesajları şöyle:

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: 23. Dönem Manisa Milletvekilimiz, değerli hukukçu, siyasetçi Şahin Mengü'yü yitirdik. Değerli büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Ah Şahin abi ah. Allah rahmet eylesin. Karanlık günlerimizdeki yol arkadaşlığını hiç unutmayacağım. Başımız sağ olsun.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Atatürkçülükten taviz vermeyen siyasetçi, PKK’lılara karşı avukatım olmayı talep eden Ankara Koleji’nden ağabeyim Şahin Mengü’nün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, siyaset ve hukuk camiasına başsağlığı dilerim.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Eski Milletvekilimiz Şahin Mengü'nün hayatını kaybettiği haberini üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; sevenleri, yakınları ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemize başsağlığı diliyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: CHP eski milletvekilimiz, aynı zamanda kıymetli gazeteci Nevşin Mengü'nün babası Şahin Mengü'nün vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu: Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki milletvekillerinden Şahin Mengü'nün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır; Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı dilerim.

Şahin Mengü kimdir?

Kastamonu İnebolu’da 4 Nisan 1948’de doğan ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Şahin Mengü; serbest avukatlık, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcılığı yapmıştı. Aynı zamanda 23. Dönem CHP Manisa milletvekili olan Şahin Mengü, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Mengü'nün ve gazeteci Nevşin Mengü'nün babası.