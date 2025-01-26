CHP'nin Gençlik Kolları başkanlarından Cem Aydın'a destek

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 81 ildeki Gençlik Kolları Başkanları, sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’a destek açıklaması yaptı.

Parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Okan Türkmen, baskılara boyun eğmeyeceklerini ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Türkmen, iktidarın gençlere ve ekonomiye yönelik politikalarını eleştirerek, CHP’nin karanlık günleri geride bırakmak için bir yürüyüş başlattığını belirtti.

"Gençler, konuşmasın, siyaset yapmasın istiyorlar"

Türkmen, Gençlik Kollarının bu sürecin öncü gücü olduğunu ifade ederek "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Cem Aydın'ı haftada 3 gün imza atmaya çağırarak yıldırmak, bizleri sindirmek istiyorlar. Gençler, konuşmasın, siyaset yapmasın istiyorlar. CHP gençliği, geçmişte olduğu gibi bugün de direnişin simgesi olacak ve size boyun eğmeyecektir. En büyük güvencemiz halktır. Erken seçimi gençler getirecektir. Bir kişi bile eksilmeyecek, bir kişiyi bile yalnız bırakmayacağız. Genel Başkanımız Cem Aydın'ın daima yanındayız" dedi.