CHP'nin grup toplantısında kim konuşacak? Özgür Özel'den ilk açıklama

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CHP kurultayına ilişkin mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yarın yapılması planlanan grup toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının usulüne uygun şekilde gerçekleştirileceğini ifade eden Özel, grup toplantısı için Özel, 111 milletvekilinin acilen kurultay talebinde bulunduğu bir süreçte, grup toplantısı için Kılıçdaroğlu ekibinin gerekli olan 3'te 1'lik sayının sağlanamayacağını savundu.

"Benin konuşacağım grup toplantısı yapılacak"

Yarın gerçekleştirilecek toplantıya ilişkin konuşan Özel, "Yarın, o grup toplantımızı yapacağız. Yarın grup başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek'i kürsüde anacağım. Manisa'ya gideceğimi söyleyince bu kararı aldılar" ifadelerini kullandı.

Manisa'ya gitmekten vazgeçti

Özel daha önce yaptığı açıklamada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kaza sonucu hayatını kaybetmesinin yıl dönümüzde Manisa'ya gideceğini ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu da 'geliyorum' demişti

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada grup toplantısında konuşacağını belirtmişti.