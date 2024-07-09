CHP'nin ışık açma-kapatma eylemi ülke genelinde yapıldı

Siyasette ana gündem maddelerinden biri de asgari ücrete ara zam ve emekli maaşlarına ek zam konusu...Bu nedenle CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşları zamları protesto etmek için bir eylem başlatmaya davet etti.

Özel'in çağrısı üzerine saat 21.00 için çağrı yaptığı ışık açma-kapatma eylemi ülke genelinde yapıldı.

CHP Genel Merkezi de katıldı

Vatandaşlar da ekonomide özgürlük ve adalet için bu çağrıya kulak vererek ışıklarını söndürüp açtı. CHP Genel Merkezi'nde de ışıklar kapatılıp açıldı.

Özel, vatandaşları ışık açma-kapama eylemine çağırarak "Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalk! Evlerinde yanan ışıkları eğer zam istiyorsan ışıkları yakın, ışıkları kapatın." demişti.

CHP'li vekiller TBMM'de telefon ışıklarını açıp kapadı

TBMM Genel Kurulu'nda ise görüşmelerin devam ettiği sırada saat 21.00 olduğunda CHP'li milletvekilleri cep telefonlarının ışıklarını açıp kapatarak eyleme katıldı.