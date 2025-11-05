CHP’nin İstanbul itirazı reddedildi: Gürsel Tekin kayyum olarak devam edecek

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tedbir kararı kapsamında görevlendirdiği Geçici Kurulun kaldırılması için CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi.

Süreç, CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik açılan dava sonrası başlamış, mahkeme 2 Eylül’de il başkanı ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına, yerine geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti. CHP bu karara itiraz etmiş, istinaf sürecinin tamamlanması beklenirken parti hem olağanüstü hem olağan kongre sürecini tekrarlamıştı.

3 Ekim’de görülen son duruşmada mahkeme, istinaf sürecinin sonuçlanmasını bekleme kararı almış ve duruşmayı 21 Kasım’a ertelemişti.

Bölge Adliye Mahkemesi’nin ret kararıyla geçici yönetim yetkisi şimdilik değişmeyecek.