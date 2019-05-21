CHP'nin İstanbul seçim kampanyası toplantısı yarın yapılacak
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu, seçim kampanyasını yarın başlatacak. Toplantıya, partinin tüm milletvekilleri davet edildi.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasını yarın başlatacak.
CHP'nin "Kampanya Koordinasyon Toplantısı" yarın saat 11.00'de İstanbul Hilton Bomonti Hotel'de gerçekleştirilecek.
İmamoğlu'nun 23 Haziran seçimleri için yol haritasını paylaşacağı toplantıya, partinin tüm milletvekillerinin yanı sıra büyükşehir ve il belediye başkanları da davet edildi.
Kaynak: AA