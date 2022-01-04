CHP'nin 'kur artışı araştırılsın' önergesi reddedildi
CHP'nin kur artışına ilişkin iddialar araştırılsın istemiyle Meclis'e sunduğu önerge reddedildi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), döviz kurlarında yaşanan artışların ve bu artışlar sırasında yapılan işlemlere ilişkin iddiaların araştırılması için TBMM'ye önerge verdi.
CHP, döviz kurlarında yaşanan artışların ve bu artışlar sırasında yapılan işlemlere ilişkin iddiaların Meclis'te kurulacak bir komisyonda araştırılması için bir önerge hazırlayarak TBMM’ye sundu. CHP'nin grup önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.
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