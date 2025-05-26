CHP'nin kurultay iptali davası ertelendi

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın ikinci duruşmasını bugün gerçekleştirdi.

CHP Tüzüğü'nün ibraz edilmesi kararı

Duruşmada, mahkeme ihtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin gerekçeli kararın yazılmasına hükmetti. Ayrıca, davaya konu olan kurultayla ilgili 4-5 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olan CHP Tüzüğü'nün ibraz edilmesine karar verildi.

Mahkeme, aynı zamanda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yürütülen soruşturmanın güncel durumunu bildirmesini talep etti. Bir sonraki duruşma tarihi 30 Haziran olarak belirlendi.

Davayı, CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı parti delegeleri açmıştı. Daha önce farklı mahkemelere yapılan başvurular, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.