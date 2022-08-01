CHP'nin olağanüstü çağrısı: Toplantı yeter sayısına ulaşılamadı

CHP’nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda genel görüşme açılması için yaptığı başvuru üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısıyla Meclis saat 15.00’te toplandı.

Yapılan yoklamada 200 milletvekiline ulaşılamadığı için Genel Kurul açılmadı ve olağanüstü toplantı çağrısı düştü.