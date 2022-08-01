CHP'nin olağanüstü çağrısı: Toplantı yeter sayısına ulaşılamadı
CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısının ardından TBMM'de yapılan yoklamada Genel Kurul'da toplantı yeter sayısına ulaşılamadı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP’nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda genel görüşme açılması için yaptığı başvuru üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısıyla Meclis saat 15.00’te toplandı.
Yapılan yoklamada 200 milletvekiline ulaşılamadığı için Genel Kurul açılmadı ve olağanüstü toplantı çağrısı düştü.