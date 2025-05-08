CHP'nin 'Özgür Özel'e saldırı araştırılsın' önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

Meclis Genel Kurulu’nda, CHP grubu Özgür Özel’e 4 Mayıs 2025 tarihinde Selçuk Tengioğlu tarafından gerçekleştirilen fiziki saldırıya yönelik 'saldırının organize olup olmadığının ve Tengioğlu'nun arkasındaki yapıların araştırılması'na ilişkin bir önerge sundu.

“Bu saldırı basit bir olay değil”

CHP adına konuşan İzmir Milletvekili Murat Bakan, yaşanan saldırının bireysel değil, siyasal muhalefeti hedef alan sistematik bir müdahale olduğunu savunurken, “Bu Meclis susmamalı, saldırganın arkasındaki güçler açığa çıkarılmalıdır” dedi.

Yeni Yol Partisi siyasi tansiyonun yöneticiler tarafından şekillendirildiğini belirtirken, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ise olayın ciddiyetle araştırılmaması durumunda benzer olayların tekrar edebileceğini belirterek "Cumhurbaşkanı bir emir verip bu işin önünü-arkasını araştırmalı" dedi.

DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın da “Bu bir kişinin saldırısı değil, sistemin ürettiği bir sorundur” ifadelerini kullandı.

CHP'nin araştırma talebi reddedildi

“Şiddet kimden gelirse gelsin meşru kabul edilemez” diyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ise güvenlik güçlerinin anında müdahale ettiğini ve konunun yargı tarafından titizlikle incelendiğini söyledi.

Tüm bu değerlendirmelerin ardından önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP ve destekleyici muhalefet partileri, kararı eleştirdi.