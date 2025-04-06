CHP'nin Parti Meclisi (PM) listesinde sürpriz isim!

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın adaylıktan çekilmesi ve eski İstanbul milletvekili Berhan Şimşek'in de adaylık başvurusunu geç teslim etmesi üzerine Genel Başkanlık için tek aday Özgür Özel olurken, asıl yarışın Parti Meclisi (PM) için olması bekleniyor.

CHP yönetimi, PM seçiminin "çarşaf liste" ile yapılmasını kararlaştırırken, CHP lideri Özel'in de delegere kılavuzluk edecek bir "anahtar liste" sunacağı öğrenildi.

CHP PM'de Berkay Gezgin sürprizi

31 Mart yerel seçimlerindeki başarı nedeniyle Özel'in PM'de çok geniş kapsamlı değişiklik yapması beklenmiyordu. Ancak Özel kurultay açılışında sürpriz bir kararla ''Herşey çok güzel olacak'' sloganının mimarı tutuklu Berkay Gezgin'nin CHP'nin PM listesine alındığını açıkladı.

''Herşey çok güzel olacak'' sloganının mimarı Berkay Gezgin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.