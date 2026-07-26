CHP'nin Sarıyer etkinliğindeki 'figüran' iddialarına soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla figüran getirildiği yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık, araştırmaların tamamlanmasının ardından şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin üye katılım törenine ilişkin ortaya atılan "cast ajansından figüran getirildiği" iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık, sürecin yürütülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Başsavcılık açıklamasında, "Soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır." ifadelerine yer verildi.
Soruşturma kapsamında, etkinliğe katılan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve iddialara konu olan cast ajansıyla bağlantılarının incelenmesi bekleniyor. Yapılacak araştırmaların ardından, şikayet edilen kişilerin savcılığa çağrılarak ifadelerine başvurulması öngörülüyor.