CHP'nin Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi yarın ilk kez toplanacak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında kurulan Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK), yarın ilk toplantısını yapacak.
CHP kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Türkiye genelinde 14'ü büyükşehir ve 4'ü ilçe belediye başkanının oluşturduğu 18 kişilik konsey, yarın 13.30'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek koordinasyonunda parti genel merkezinde toplanacak.
SODEMBEK'in tanıtımı ile başlayacak toplantı gündeminde, gelecek ay yapılacak tüzük kurultayı, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan prim borçları, yerel yönetimlerin çalışmaları ve sorunları yer alacak.
Toplantı, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren 7527 sayılı "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la ilgili yapılacak değerlendirmelerle sona erecek. Konseyde yer alan üyeler şöyle:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler."