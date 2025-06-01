CHP'nin TBMM Başkan adayı Uğur Bayraktutan oldu

CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için 5 dönemdir milletvekilliği yapan Uğur Bayraktutan’ı aday gösterdi.

1965 Artvin doğumlu olan Bayraktutan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Uzun yıllar serbest avukatlık yapan Bayraktutan, siyasete Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Artvin teşkilatlarında başladı. 2003’ten 2011 yılına kadar CHP Artvin İl Başkanlığı görevini yürüten Bayraktutan, 2011 genel seçimlerinden itibaren kesintisiz şekilde CHP Artvin Milletvekili olarak Meclis’te yer aldı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini de sürdüren Bayraktutan, daha önce Anayasa Komisyonu, Millî Savunma Komisyonu, KEİPA ve PARLATINO Türk Grubu gibi birçok görevde bulundu.