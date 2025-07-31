CHP’nin ‘Terörsüz Türkiye’ Komisyonu için belirlediği 10 isim belli oldu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hükümetin başlattığı "Terörsüz Türkiye" süreci için TBMM'de kurulacak komisyona katılacak isimleri netleştirdi. İşte CHP'den komisyonda yer alacak kişiler...
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak olan komisyona katılacak isimleri belirledi.
CHP’nin Merkez Yürütme Kurulu’nda yapılan değerlendirmelerin ardından oluşturulan liste, parti kurmayları tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
Listeye göre, komisyonda yer alacak 10 isim şöyle:
* Zeynel Emre
* Sezgin Tanrıkulu
* Murat Emir
* Gökçe Gökçen
* Okan Konuralp
* Murat Bakan
* Türkan Elçi
* Süreyya Öneş Derici
* Turan Taşkın Özer
* Oğuz Kaan Salıcı
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