CHP’nin Tüzük Kurultayı devam ediyor

CHP’nin programında yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin yuvarlak masa çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda bugün MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla “Küresel Gelişmeler Işığında Program Çalışmaları” başlıklı toplantı başladı. Toplantıya CHP’nin tüzük kurultayına katkı sunmak amacıyla Ankara’ya gelen Sosyalist Enternasyonal Komitesi de katıldı. Sosyalist Enternasyonal Komitesi'nin hazırlayacağı Ankara Deklarasyonu, kurultay delegeleri tarafından kurultayın kapanışında oylanacak.

Gün sonunda, Sosyalist Enternasyonal Komitesi’nin bir Ankara Deklarasyonu hazırlaması bekleniyor. Delegeler tarafından kapanışta oylanacak bu deklarasyon, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eylül ayı sonunda yapılması planlanan ABD ziyaretinde katılacağı Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda katılımcılarla paylaşılacak.

Oylamanın ardından parti heyeti, CHP Genel Merkezi’ne geçerek yemek organizasyonuna katılacak.

CHP’nin İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı, kurultay aile fotoğrafı çekimiyle kapanacak.