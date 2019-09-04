CHP'nin üye sayısı 1.2 milyon oldu

04 Eylül 2019

CHP Merkez Yönetim Kurulunca (MYK), Parti Meclisi için hazırlanan raporda Genel Sekreterliğin çalışmalarına yer verildi.

Buna göre, 26 Ağustos itibarıyla CHP'de parti kütüğünde kayıtlı asıl üye sayısı 1 milyon 235 bin 294 oldu.

Kayıtlı üyelerin, 404 bin 64'ü kadınlardan, 95 bin 532'si 1989 doğumlu olanlar temel alınmak kaydıyla gençlerden oluştu. Partide, kadın üyelerin dağılımı yüzde 32,7 olurken, genç üyelerin dağılımı ise yüzde 7,7 düzeyinde gerçekleşti.

Raporda il bazında üye sayılarına da yer verildi. Buna göre, CHP'nin en fazla üyesi 259 bin 749 ile İstanbul'da bulunuyor. Bunu 153 bin 923 ile İzmir, 80 bin 518 ile Ankara, 46 bin 53 ile Adana, 43 bin 859 ile Antalya ve 40 bin 905 ile Mersin takip etti.

CHP'nin en az üyesinin bulunduğu il ise 388 ile Bayburt oldu. Bayburt'un ardından CHP'nin en az üyesinin bulunduğu il 633 ile Siirt.

Genel Merkez Parti Kütüğüne kayıtlı 1 milyon 235 bin 294 asıl üyeden fotoğrafları elverişli olan 1 milyon 144 bin 350 asıl üyeye kimlik kartı düzenlendi.

CHP'nin, 24 Ekim 2018'de Parti Meclisi toplantısı için hazırlanan raporda üyesi sayısı 1 milyon 229 bin 86'ydı.

Online üyeliğe 84 bin başvuru

Partinin, 8 Temmuz 2014'ten itibaren "www.chp.org.tr" adresinden online üyelik başvurusu aldığı hatırlatılan raporda, bugüne kadar 84 bin 937 kişinin elektronik ortamda üyelik için başvuruda bulunduğu belirtildi. Bunlardan 37 bin 737 kişi asıl üye olarak üye kütüğüne kaydedildi.

Raporda, 3 bin 530 kişinin üyelik işlemlerinin sürdüğü, üyelikle ilgili eksiklikleri bulunan 43 bin 670 kişinin bunları tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Kaynak: AA