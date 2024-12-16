CHP'nin yarınki ana gündem maddeleri: Ekonomi ve Suriye
CHP Parti Meclisi'nin 17 Aralık 2024 tarihli toplantısı, 'Uluslararası Gelişmeler Işığında Dış Politika' başlığı altında yapılacak. Baas rejiminin çökmesinin ardından yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere saat 13.30'da CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda, 2025 yılı bütçe görüşmeleri, asgari ücret süreci, ekonomiye dair farklı konular da masaya yatırılacak.
CHP Parti Meclisi yarın Suriye ve ekonomi gündemiyle toplanacak. Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in sunumuyla başlayacak toplantıda, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması, Türk hudutlarının korunması ve olası tehditlerin engellenmesi, Suriye'de yer alan Türk askerlerinin emniyeti, Türkiye'ye yönelik göç hareketleri ile Suriyeli sığınmacıların geri dönüşüne ilişkin konular, milli güvenlik politikaları açısından ele alınacak.
MYK toplantısı da aynı gün yapılacak
CHP Genel Başkanı Özel başkanlığında haftalık düzenlenen MYK toplantısı da aynı gün saat 17.30'da gerçekleştirilecek. Bu toplantıda ise Suriye'de yaşanan gelişmelerin yanı sıra, bakanlıkların TBMM Genel Kurulu'nda devam eden 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri, asgari ücret süreci, ekonomi, iç politika ve etkinlik takvimi konuları da ele alınacak.