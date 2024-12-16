CHP'nin yarınki ana gündem maddeleri: Ekonomi ve Suriye

CHP Parti Meclisi yarın Suriye ve ekonomi gündemiyle toplanacak. Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in sunumuyla başlayacak toplantıda, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması, Türk hudutlarının korunması ve olası tehditlerin engellenmesi, Suriye'de yer alan Türk askerlerinin emniyeti, Türkiye'ye yönelik göç hareketleri ile Suriyeli sığınmacıların geri dönüşüne ilişkin konular, milli güvenlik politikaları açısından ele alınacak.

MYK toplantısı da aynı gün yapılacak

CHP Genel Başkanı Özel başkanlığında haftalık düzenlenen MYK toplantısı da aynı gün saat 17.30'da gerçekleştirilecek. Bu toplantıda ise Suriye'de yaşanan gelişmelerin yanı sıra, bakanlıkların TBMM Genel Kurulu'nda devam eden 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri, asgari ücret süreci, ekonomi, iç politika ve etkinlik takvimi konuları da ele alınacak.