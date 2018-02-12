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CHP'nin yeni A Takımı belli oldu

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 2019'daki seçim sürecini birlikte yürüteceği ekibini belirledi. Genel Sekreterliğe Akif Hamzaçebi, Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na da Bülent Tezcan getirildi.

CHP'nin yeni A Takımı belli oldu
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CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 2019'daki seçim sürecini birlikte yürüteceği kurmaylarını belirledi.

Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Bülent Tezcan, Genel Sekreterliğe ise Akif Hamzaçebi getirildi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Merkez Yönetim Kurulu şu şekilde:

Genel Sekreter - M. Akif Hamzaçebi

Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü - Bülent Tezcan

İdari ve Mali İşler - Haluk Koç

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim - Tuncay Özkan

Dış İlişkiler - Öztürk Yılmaz

Ekonomi Politikaları - Aykut Erdoğdu

Eğitim Politikaları - Lale Karabıyık

Halkla İlişkiler - Gamze Akkuş İlgezdi

Arge-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu - Fethi Açıkel

Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Onursal Adıgüzel

Doğa Hakları - Gülizar Biçer Karaca

Hukuk Politikaları - Muharrem Erkek

İnsan Hakları - Tekin Bingöl

İşçi Sendikaları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları - Veli Ağbaba

İşveren Sendikaları ve Odalar - Çetin Osman Budak

Kamu Diplomasisi - Ünal Çeviköz

Sosyal Politikalar - Faik Öztrak

Yerel Yönetim Politikaları - Seyit Torun

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