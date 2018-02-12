CHP'nin yeni A Takımı belli oldu
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 2019'daki seçim sürecini birlikte yürüteceği ekibini belirledi. Genel Sekreterliğe Akif Hamzaçebi, Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na da Bülent Tezcan getirildi.
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 2019'daki seçim sürecini birlikte yürüteceği kurmaylarını belirledi.
Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Bülent Tezcan, Genel Sekreterliğe ise Akif Hamzaçebi getirildi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Merkez Yönetim Kurulu şu şekilde:
Genel Sekreter - M. Akif Hamzaçebi
Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü - Bülent Tezcan
İdari ve Mali İşler - Haluk Koç
Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim - Tuncay Özkan
Dış İlişkiler - Öztürk Yılmaz
Ekonomi Politikaları - Aykut Erdoğdu
Eğitim Politikaları - Lale Karabıyık
Halkla İlişkiler - Gamze Akkuş İlgezdi
Arge-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu - Fethi Açıkel
Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Onursal Adıgüzel
Doğa Hakları - Gülizar Biçer Karaca
Hukuk Politikaları - Muharrem Erkek
İnsan Hakları - Tekin Bingöl
İşçi Sendikaları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları - Veli Ağbaba
İşveren Sendikaları ve Odalar - Çetin Osman Budak
Kamu Diplomasisi - Ünal Çeviköz
Sosyal Politikalar - Faik Öztrak
Yerel Yönetim Politikaları - Seyit Torun