CHP’nin yeni MYK’sı belli oldu! Listeye 2 yeni isim eklendi

CHP, 6 Nisan'da yapılan 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın ardından Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde ilk Parti Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 24 kişilik MYK (Merkez Yürütme Kurulu) da yeniden oluşturuldu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, 60 kişilik PM üyeleri arasından seçilen yeni MYK'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekilliğine atanan Volkan Demir'in yerine Mehmet Necati Yağcı, İlhan Uzgel'in yerine ise Namık Tan yer aldı. İşte CHP MYK üyesi isimler...

CHP'nin yeni MYK listesi

1- Özgür Özel - Genel Başkan

2- Selin Sayek Böke - Genel Sekreter

3- Ensar Aytekin - Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

4- M. Gül Çiftci Binici - Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

5- Özgür Karabat - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

6- Gökan Zeybek - Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

7- Burhanettin Bulut - Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

8- Deniz Yücel - Parti Sözcüsü

9- Gökçe Gökçen - Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

10- Aylin Nazlıaka - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

11- Gamze Taşcıer - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

12- Namık Tan - Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

13- Deniz Yavuzyılmaz - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

14- Sevgi Kılıç - Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

15- Yalçın Karatepe - Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

16- Murat Bakan - İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

17- Gülşah Deniz Atalar - Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

18- Suat Özçağdaş - Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

19- Yankı Bağcıoğlu - Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

20- Zeliha Aksaz Şahbaz - Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

21- Pınar Uzun Okakın - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

22- Erhan Adem - Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

23- Mehmet Necati Yağcı - Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

24- Ulaş Karasu - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı"

CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda, kurultaya tek aday olarak giren Genel Başkan Özgür Özel, bin 171 oyla yeniden genel başkan seçilmişti. Özel’in delegeye sunduğu anahtar liste de kabul edilmişti.