CHP'ye geçen Keçiören Belediyesi yabancı tabelaları yasakladı

Keçiören Belediyesi mayıs ayı belediye meclisinin ilk toplantısında yabancı dilde tabela kullanımı konusunu ele aldı. Oybirliğiyle yabancı dilde tabela kullanımını yasaklayan başkanlık teklifi kabul edildi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, yasalar gereği kurumsal markalar hariç tüm ilçede yabancı tabelaya geçit vermeyeceklerini bildirdi.

Özarslan, "İlçemizde Türkçe tabelaların kullanılmasını istiyoruz ve bu konuda çok hassasız. Yabancı tabela kullanımına izin vermeyeceğiz. Yanlış anlaşılmanın önüne geçmek adına söylüyorum, diline bakmadan tüm yabancı tabelaları kast ediyoruz. Bunun önüne geçeceğiz ve kabul etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce AK Partili Turgut Altınok tarafından yönetilen belediyeyi 31 Mart 2024'teki yerel seçimde CHP'li Mesut Özarslan kazanmıştı.